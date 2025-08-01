Международная премия #МЫВМЕСТЕ вновь объединит десятки тысяч людей со всего мира

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Завершена заявочная кампания Международной Премии #МЫВМЕСТЕ – главной национальной премии в сфере социальных проектов. 2025 год станет юбилейным, пятилетним, этапом развития этого масштабного движения, поддерживаемого Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.В этом году на Премию поступило более 50 тысяч заявок. Саратовская область внесла достойный вклад, предложив более 500 инициатив!За пять лет Премия #МЫВМЕСТЕ объединила свыше 190 000 проектов из 147 стран мира, став настоящей платформой для социальных изменений. И впервые в этом году к Премии присоединились представители 13 новых государств!По традиции, имена победителей будут объявлены в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.