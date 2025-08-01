1 августа 2025 ПЯТНИЦА
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11:30 | 01 августа
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10:30 | 01 августа
Международная премия #МЫВМЕСТЕ вновь объединит десятки тысяч людей со всего мира
09:47 | 01 августа
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17:00 | 31 июля
В Марксе завершился ремонт школы-интерната для детей
16:30 | 31 июля
Благоустройство сквера «Территория детства» начнут с установки автополива
15:30 | 31 июля
В мобильном флюорографическом кабинете за один день прошли исследование 42 жителя села Пристанное
14:30 | 31 июля
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13:30 | 31 июля
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Международная премия #МЫВМЕСТЕ вновь объединит десятки тысяч людей со всего мира

Новости
Международная премия #МЫВМЕСТЕ вновь объединит десятки тысяч людей со всего мира

Завершена заявочная кампания Международной Премии #МЫВМЕСТЕ – главной национальной премии в сфере социальных проектов. 2025 год станет юбилейным, пятилетним, этапом развития этого масштабного движения, поддерживаемого Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В этом году на Премию поступило более 50 тысяч заявок. Саратовская область внесла достойный вклад, предложив более 500 инициатив!

За пять лет Премия #МЫВМЕСТЕ объединила свыше 190 000 проектов из 147 стран мира, став настоящей платформой для социальных изменений. И впервые в этом году к Премии присоединились представители 13 новых государств!

По традиции, имена победителей будут объявлены в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.