Международная премия #МЫВМЕСТЕ вновь объединит десятки тысяч людей со всего мира
Завершена заявочная кампания Международной Премии #МЫВМЕСТЕ – главной национальной премии в сфере социальных проектов. 2025 год станет юбилейным, пятилетним, этапом развития этого масштабного движения, поддерживаемого Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В этом году на Премию поступило более 50 тысяч заявок. Саратовская область внесла достойный вклад, предложив более 500 инициатив!
За пять лет Премия #МЫВМЕСТЕ объединила свыше 190 000 проектов из 147 стран мира, став настоящей платформой для социальных изменений. И впервые в этом году к Премии присоединились представители 13 новых государств!
По традиции, имена победителей будут объявлены в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.