Саратовские школьники завоевали награды в «Артеке»

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Речь идёт о результатах финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил в международном детском центре «Артек».Наш регион представляли 16 учеников 5-7 классов.В главном соревновании они состязались в решении задач на социальную тематику, разрабатывали свои концепции и защищали итоговые проекты перед жюри. Юные саратовцы показали хорошие результаты.Лауреатами I степени стали: Майоров Кирилл, Марина Алеся, Морозов Михаил, Панова Алёна, Погосян Каролина, Прибылова Алёна, Степанова Анастасия.Дипломы II степени получили: Дмитриева София, Драчев Максим, Ишина Вероника, Космаков Иван, Ноздрина Владлена, Попова Юлия, Смирнова Мария, Терентьева Ульяна, Шабаева Ульяна.Всего в финале «Большой перемены» приняли участие 700 школьников из разных регионов России.