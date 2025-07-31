31 июля 2025 ЧЕТВЕРГ
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13:24 | 31 июля
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13:08 | 31 июля
2 августа исполнится 95 лет со дня создания Воздушно-десантных войск
12:52 | 31 июля
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12:10 | 31 июля
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2 августа исполнится 95 лет со дня создания Воздушно-десантных войск

Новости
2 августа исполнится 95 лет со дня создания Воздушно-десантных войск


День десантника празднуется 2 августа не случайно: в 1930 году в этот день под Воронежем в ходе учений ВВС Московского округа впервые в СССР был высажен воздушный десант в составе 12 бойцов. Они десантировались с бомбардировщика с парашютами для выполнения боевой задачи. Это событие стало доказательством возможности быстрой переброски войск по воздуху, что положило начало созданию воздушно-десантных частей. Позже 2 августа и было выбрано как официальный День ВДВ.

2 августа исполнится 95 лет со дня создания Воздушно-десантных войск

В преддверии празднования полковник полиции в отставке Андрей Викторович Чепурной и ветеран войны в Афганистане Дамир Темирбулатов рассказали воспитанникам казачьих классов МОУ СОШ 43 им . В. Ф. Маргелова об особенностях службы в ВДВ. Ребята примерили парашют, пообщались с ветеранами ВДВ.

2 августа исполнится 95 лет со дня создания Воздушно-десантных войск
2 августа исполнится 95 лет со дня создания Воздушно-десантных войск