31 июля 2025 ЧЕТВЕРГ
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В Марксе завершился ремонт школы-интерната для детей

Новости
В Марксе завершился ремонт школы-интерната для детей

В рамках реализации региональной программы, инициированной губернатором области Романом Бусаргиным, в городе Маркс завершены ремонтные работы в специализированной школе-интернате.
Основной объем работ был сосредоточен на улучшении теплозащитных характеристик здания: выполнена теплоизоляция фасада минераловатными плитами с последующим оштукатуриванием и покраской. Особое внимание было уделено участку, где расположен пищеблок, так как именно эта часть здания наиболее страдала от промерзания в зимний период.
Директор образовательного учреждения Наталья Ларина подчеркнула значимость проведенных работ:
«Раньше в холодное время года мы сталкивались с серьезной проблемой - стена в районе пищеблока заметно промерзала, что создавало дискомфортные условия для работы персонала. Теперь, благодаря качественной теплоизоляции, этот вопрос полностью решен. Новые фасадные решения не только улучшили температурный режим, но и придали зданию более современный внешний вид».