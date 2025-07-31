В Марксе завершился ремонт школы-интерната для детей

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В рамках реализации региональной программы, инициированной губернатором области Романом Бусаргиным, в городе Маркс завершены ремонтные работы в специализированной школе-интернате.Основной объем работ был сосредоточен на улучшении теплозащитных характеристик здания: выполнена теплоизоляция фасада минераловатными плитами с последующим оштукатуриванием и покраской. Особое внимание было уделено участку, где расположен пищеблок, так как именно эта часть здания наиболее страдала от промерзания в зимний период.Директор образовательного учреждения Наталья Ларина подчеркнула значимость проведенных работ:«Раньше в холодное время года мы сталкивались с серьезной проблемой - стена в районе пищеблока заметно промерзала, что создавало дискомфортные условия для работы персонала. Теперь, благодаря качественной теплоизоляции, этот вопрос полностью решен. Новые фасадные решения не только улучшили температурный режим, но и придали зданию более современный внешний вид».