Благоустройство сквера «Территория детства» начнут с установки автополива

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В сквере «Территория детства» прошла встреча с жителями микрорайона, на которой глава администрации Ленинского района Игорь Молчанов рассказал об устройстве системы автополива на общественной территории.Глава района подчеркнул, что монтаж системы автополива является первым и самым важным этапом комплексного благоустройства сквера. В следующем году преображение общественного пространства будет продолжено.В рамках реализуемого проекта по благоустройству сквера запланированы работы по устройству коммуникаций для ухода за зелёными насаждениями. Игорь Молчанов подробно рассказал о том, как будет проходить монтаж системы автоматического полива.Заместитель главы по благоустройству города Татьяна Рыхлова рассказала о том, что установка системы автополива сейчас очень актуальная задача.«Мы все помним периоды жары, когда ручной полив, даже при полной мобилизации сил служб благоустройства города, не приносил желаемого результата. Ежегодные затраты на восстановление погибших растений и подсев газона сопоставимы со стоимостью установки долговечной автоматизированной системы. Современный автополив — это не просто удобство, а насущная необходимость».Жители отметили, что это действительно важно, поскольку многие из них помнят, как в прошлые годы зеленый газон превращался в выжженную землю к середине лета. Молодые родители добавили, что для них особенно ценно сохранить сквер ухоженным и красивым, ведь это главное место для ежедневных прогулок. Собравшиеся выразили надежду, что современная система полива решит эту давнюю проблему, и поблагодарили администрацию за внимание к их любимому месту отдыха.