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В Саратовской области работают пункты приема вторсырья

Новости
В Саратовской области работают пункты приема вторсырья


В Саратовской области функционируют пункты приема вторсырья. Жители региона могут внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Переход к экономике замкнутого цикла позволит снизить нагрузку на потребление природных ресурсов, обеспечит экологическую безопасность и устойчивость региона.

На данный момент в области работают следующие пункты приема вторсырья:

- Экоцентр «Экологизатор» принимает более 30 видов вторсырья. Находится по адресу: Саратов, ул. Чернышевского, 90/4. Официальная группа организации где можно ознакомиться с правилами приема перерабатываемых отходов и пунктами приема одежды: https://vk.com/ecologisator?ysclid=m3zx6pc5bk23716301 .

- В Энгельсе ООО «Экошина-Волга» бесплатно принимает на утилизацию автомобильные шины. Адрес: улица Промышленная, зд. 5Е, г. Энгельс. Контактный телефон: +7 (8453) 53-05-33.

- «Вторматик» построенный в соответствии с современными технологиями экопункт осуществляет прием полезных фракций вторсырья (ПЭТ-бутылки, макулатура, канистры и флаконы из ПНД, ПВД-пленки, стекло, полипропилен) у людей за денежное вознаграждение, которые затем сортируются, подготавливаются и направляются на переработку - https://citymatic.ru/ecoprojects/vtormatik .

- Компания «СаратовВторСырье» (пленка, пакеты, перчатки, гофрокартон и упаковка) - https://sarvtor.com/shop. Адрес: Дорожная ул., 13А, поселок Зоринский. Контактный телефон: +7 (8452) 68-04-09.

- «Картон-Плюс» (гофротара). Адрес: Придорожный, Ленина 12, г. Саратов. Контактный телефон: +7 (8453) 773475.

- «Термолюкс» (переработка полимеров). Адрес: 1-й пр. имени В.М. Азина, 2А (комната 26), г. Саратов. Контактный телефон: +7 (905) 388-26-88.

- «Техноотходы» (отходы I-IV класса). Адрес: Шелковичная, зд. 11/15. Контактный телефон: +7 (927) 277-56-60.

- «Пакмил» (картонная упаковка, макулатура и пластик). Адрес: ул. Вересковая, 1, г. Саратов; ул. Промышленная, 6А, г. Энгельс; ул. Безымянный проезд, 11, г. Балаково. Сайт - https://packmill.ru/?ysclid=mdoj27k7uj446886433 .

- Пункты приема отходов I-II класса опасности Вы можете ознакомиться по ссылке: https://minforest.saratov.gov.ru/informations/?ELEMENT_ID=5283 .

- На публичной карте приемов отходов от населения Вы можете ознакомиться с пунктами приема батареек и ртутных ламп: https://gisopvk.ru/openmap .

- Список пунктов приема металлолома, батареек, макулатуры, пластика, текстиля, стекла и прочего: https://vk.com/doc-116122657_665079074?hash=Z3dpEyUsv1MaGfI3yC3MLTwcqrclWzCBgOAZrzEzbxz&dl=jjx1THz5cPDOI9aJ87Lii0jZoT8cTcZZvt4E1nLLCFH .

«Тема раздельного сбора сейчас очень актуальна. Сортировка отходов является неотъемлемой частью современной системы обращения с отходами. Одним из показателей регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие» является цифра по увеличению объемов обработки отходов и уменьшению их размещения на полигонах в два раза», - рассказал министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.