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Экспорт саратовских цифровых технологий в сфере АПК достиг берегов Африки

Новости / АПК
Экспорт саратовских цифровых технологий в сфере АПК достиг берегов Африки


На частном агропредприятии в Уганде стартовал пилотный проект по внедрению цифровой платформы «АгроСигнал», разработчиком которой является саратовская компания «ИнфоБиС».

Настройка комплексной системы управления агробизнесом пройдет в течение года на площади 500 га, где выращивают экономически рентабельные культуры для этой местности – сою и кукурузу. За этот период благодаря климату, свойственному Уганде, можно дважды собрать урожай, что позволит за год проанализировать два производственных цикла.

В ходе первого цикла будут собраны сведения о расходе семян, пестицидов, удобрений, вредителях и сорняках, результативности работы техники. На основе этих данных определят параметры технологии второго производственного цикла, по итогам которого компания оценит экономический эффект от внедрения цифровой платформы.

Директор по стратегии «АгроСигнала» Владимир Коршунов рассказал, что цифровизация существенно упростит управление агропредприятием и приведет к повышению эффективности, а, следовательно, и к росту прибыли. По прогнозу участников проекта, внедрение системы позволит сократить материальные расходы предприятия до 30%.