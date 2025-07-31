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Аграрии Калининского района перешагнули рубеж 100 тысяч тонн по сбору зерна

Новости
Аграрии Калининского района перешагнули рубеж 100 тысяч тонн по сбору зерна


На сегодняшний день валовый сбор составил порядка 105,5 тыс. тонн, убрано более 28 тыс. га, урожайность 37,9 ц/га, что выше уровня прошлого года на 17,1%.

Заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский поздравил хлеборобов района со значимым результатом и поблагодарил за труд и профессионализм в работе.

Ранее рубежа в 100 тыс тонн достигли Пугачевский, Энгельсский, Краснокутский районы области.

Также Роман Ковальский отметил, что в связи с прогнозируемыми осадками в первых числах августа аграриям области рекомендовано максимально нарастить темпы работ и оперативно завершить уборку озимых культур.