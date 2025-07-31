Аграрии Калининского района перешагнули рубеж 100 тысяч тонн по сбору зерна

просмотров: 85

На сегодняшний день валовый сбор составил порядка 105,5 тыс. тонн, убрано более 28 тыс. га, урожайность 37,9 ц/га, что выше уровня прошлого года на 17,1%.Заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский поздравил хлеборобов района со значимым результатом и поблагодарил за труд и профессионализм в работе.Ранее рубежа в 100 тыс тонн достигли Пугачевский, Энгельсский, Краснокутский районы области.Также Роман Ковальский отметил, что в связи с прогнозируемыми осадками в первых числах августа аграриям области рекомендовано максимально нарастить темпы работ и оперативно завершить уборку озимых культур.