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13 медалей завоевали саратовские каратисты на международных соревнованиях

Новости / Главное в спорте / Спорт
13 медалей завоевали саратовские каратисты на международных соревнованиях


С 26 по 29 июля в Краснодарском крае прошли международные соревнования по каратэ «RUSSIA OPEN». В соревнованиях приняли участие более 480 спортсменов из 15 стран.

Наши спортсмены показали впечатляющие результаты:
Золотые медали: Максим Сундуков, Софья Данилова, Тимур Перевозчиков, Левон Шаишян, Алина Арапова, Мария Китайская, Виктория Давыдова
Серебряная медаль: Таисия Склярова
Бронзовые медали: Иван Бойко, Татьяна Масленникова, Кирилл Орчаков, Виктория Давыдова, Александра Мешкова

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Ихтиер Тожиматов, Сергей Лазарев, Анастасия Лазарева, Екатерина Бурова и Владимир Сосновцев.

С подробными результатами можно ознакомиться на сайте.