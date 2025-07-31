13 медалей завоевали саратовские каратисты на международных соревнованиях
С 26 по 29 июля в Краснодарском крае прошли международные соревнования по каратэ «RUSSIA OPEN». В соревнованиях приняли участие более 480 спортсменов из 15 стран.
Наши спортсмены показали впечатляющие результаты:
Золотые медали: Максим Сундуков, Софья Данилова, Тимур Перевозчиков, Левон Шаишян, Алина Арапова, Мария Китайская, Виктория Давыдова
Серебряная медаль: Таисия Склярова
Бронзовые медали: Иван Бойко, Татьяна Масленникова, Кирилл Орчаков, Виктория Давыдова, Александра Мешкова
Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Ихтиер Тожиматов, Сергей Лазарев, Анастасия Лазарева, Екатерина Бурова и Владимир Сосновцев.
С подробными результатами можно ознакомиться на сайте.