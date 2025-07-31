Жителей Саратовской области приглашают на Гранд-финал Международной премии улиц «КАРДО» VIII

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Открыта регистрация для участников всех направлений, зрителей и болельщиков на Гранд-финал Международной конкурс-премии «КАРДО» VIII по уличной культуре и спорту президентской платформы «Россия – страна возможностей». Гостей ждут зрелищные соревнования, участие в которых примут спортсмены и деятели культуры из 58 стран мира, а также альтернативные развлекательные площадки. Посетить гранд-финал «КАРДО» может любой житель Саратовской области, для этого достаточно зарегистрироваться на сайте https://kardoaward.com.Всех участников мероприятия ждет развлекательная программа: конкурсы, мастер-классы, игры, концерты, баттлы. От ставропольской жары можно будет отдохнуть в специализированных зонах с прохладительными напитками, а сделать фото на память – в стильных и запоминающихся фотозонах. На площадках будут также представлены фудтраки с едой из разных регионов России, а любители уличного стиля в одежде смогут приобрести одежду российских брендов на специальном маркете.Участников соревнований ждут экскурсии по историческому центру города, музеям и местным производствам, например, кофейному. Каждый день по традиции будет завершаться концертной ночной программой.«Жду от Гранд-финала эмоций и саморазвития на гранд-финале. Надеюсь, КАРДО объединит всех нас в одну большую семью», – поделился амбассадор премии «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Саратовской области Михаил Махортов.Стоит отметить, что в этом году Президент России поручил Правительству РФ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» поддержать проведение международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», включая финалы в 2025 и 2026 годах.