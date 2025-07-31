В Балашове прошло кустовое совещание с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу

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В Балашове прошло совещание с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу. В мероприятии приняли участие представители Аркадакского, Аткарского, Балашовского, Екатериновского, Калининского, Романовского, Ртищевского, Самойловского и Турковского районов области.Совещание было организовано по инициативе министерства труда и социальной защиты области и министерства внутренней политики и общественных отношений области в рамках реализации задач по социально-культурной адаптации иностранных граждан на территории региона. Приглашенными спикерами совещания стали представители Главного управления МВД России по Саратовской области и регионального Управления Минюста России.Работодателей познакомили с нормами миграционного и трудового законодательства, связанными с трудоустройством и пребыванием иностранных граждан на территории Российской Федерации. Отдельное внимание было уделено вопросам профилактики экстремистской идеологии и важности проведения работы по социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан в региональное сообщество.Комментируя мероприятие, советник министра внутренней политики и общественных отношений области Ольга Доволева отметила: «В условиях современной миграционной ситуации, характеризующейся рядом новых вызовов, роль социокультурной адаптации иностранных граждан становится ключевой. Она способствует снижению рисков межэтнических конфликтов, повышает уровень социальной безопасности, позитивно влияет на экономику региона. Именно организация комплексной социокультурной адаптации приезжих работников в дальнейшем будет способствовать их гармоничному взаимодействию с местным населением».В течение августа мероприятия с работодателями в таком формате запланированы в других муниципальных районах и округах области.