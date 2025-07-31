Саратовская область улучшила позиции в рейтинге инновационного развития

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Отметим, что наилучший результат у региона по индексу «Социально-экономические условия инновационной деятельности» - 8 место в рейтинге.При этом многие новые инвестиционные проекты в регионе ориентированы на импортозамещение и повышение технологичности. Об этом ранее заявлял губернатор Роман Бусаргин.За два последних года саратовским предприятиям удалось наладить импортозамещение более 100 видов продукции в целом ряде отраслей. К успехам региона можно отнести разработку системы акустической разведки, системы гидравлики для беспилотного самосвала, разработки в таких областях, как автомобилестроение, добыча полезных ископаемых, сельскохозяйственная фармацевтика.Развитию передовых технологий способствует саратовская научная школа. Молодые ученые зачастую становятся авторами научных достижений в области внедрения инноваций.В частности, выпускник Физико-технического института СГТУ имени Гагарина Александр Коншенко разработал новую систему для быстрой и эффективной цифровизации бизнеса.Как отметил автор проекта, внедрение системы на одном из саратовских предприятий сократило среднее время исполнения заказа с 10 до 6 дней, при этом производительность труда менеджеров выросла на 50 процентов.Креативные индустрии в Саратовской области продолжат развиваться. Уже сейчас в регионе разрабатывается соответствующий законопроект, который закрепит креативный сектор за министерством инвестиционной политики. Как отметил в своем заявлении глава региона, ведомство будет взаимодействовать с предпринимателями по различным направлениям и оказывать им всестороннюю помощь.