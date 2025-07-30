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Саратовец с сослуживцем уничтожили 12 украинских диверсантов

Новости
Саратовец с сослуживцем уничтожили 12 украинских диверсантов


Боевая двойка 1194-го мотострелкового полка устроила засаду и уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника из 12 человек.

На дзержинском участке фронта наши военнослужащие вступили в неравный бой и одержали победу, полностью уничтожив ДРГ противника. Погибшую группу ВСУ заснял беспилотник мотострелкового полка. Противник двигался в направлении российских позиций во время действия перемирия. Новость не осталась незамеченной, о потере столь большой группы ВСУ сообщали украинские власти и лично глава режима Владимир Зеленский.

«Барс» - мобилизованный владелец тату-салона из Саратовской области. В свои 20 с небольшим он уже прошел через множество штурмов, был ранен, награжден орденом Мужества.

«Против 12 подготовленных, скорее всего, на Западе, украинских диверсантов они с сослуживцем действовали хладнокровно и уверенно», - рассказали в сюжете.

«Подошли вплотную. Только автоматы, только наши «калаши», обыкновенные «калаши», а так всё американское: броня, одежда, каски, обувь. Сначала не осознаешь, быстро всё происходит. А потом уже, когда начинаешь осознавать, конечно, тяжело. Тоже люди, их тоже кто-то ждал», - поделился саратовец.

После потери диверсионно-разведывательной группы украинцы обрушили на штурмовую двойку все ударные средства: били дронами, начала работать артиллерия. Выручали бойцов российские беспилотники, с помощью них бойцам доставляли еду и воду, подсказывали, куда и когда переместиться.