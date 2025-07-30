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Владельцы пострадавших квартир смогут получить дополнительную материальную компенсацию

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Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.




«Для владельцев квартир 5 подъезда дома на улице Блинова в дополнение к мерам поддержки при утрате имущества решено сделать выплаты на приобретение нового жилья. Всего в подъезде было 38 разных по площади и количеству комнат квартир.

Этот механизм обеспечения жильем оптимальный для граждан и займет гораздо меньше времени, чем другие варианты. Люди также сами будут определять, где и какую квартиру купить.

Суммы выплат будут определяться, исходя из стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ, по которой приобретаем квартиры для граждан в рамках соцпрограмм, - 88,8 тысячи рублей. К примеру, собственник жилья площадью порядка 40 квадратных метров сможет получить более 3,5 млн рублей.

Кроме того, все собственники получат материальную помощь за утраченное частично или полностью имущество. Предусмотрены также выплаты при повреждении автомобиля. Все они будут рассчитываться индивидуально на основании независимой оценки и заявления собственника. Единовременную выплату на предметы первой необходимости получат все пострадавшие граждане на каждого члена семьи в рамках ЧС. Ее уже начали перечислять людям",- подчеркнул губернатор.