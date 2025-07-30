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Кавалер ордена Мужества вышел в финал первого чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов СВО «Абилимпикс»

Новости
Кавалер ордена Мужества вышел в финал первого чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов СВО «Абилимпикс»


В Казани состоялась торжественная церемония закрытия первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс». Чемпионат объединил представителей 79 регионов России, соревновательная программа проводилась по 15 компетенциям.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что обучение, переобучение и трудоустройство ветеранов СВО являются одними из приоритетных задач деятельности фонда. А такие мероприятия, как чемпионат «Абилимпикс», мотивируют героев специальной операции.

Кавалер ордена Мужества вышел в финал первого чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов СВО «Абилимпикс»

«Завершившиеся соревнования задали очень высокую планку. Важно, что наши герои продемонстрировали умения и получили обзор профессий, в которых смогут реализоваться. Для нас это приятно вдвойне: мы понимаем, что идем в правильном направлении – делаем то, что востребовано у наших ветеранов», – сказала Анна Цивилева.

Саратовскую область на чемпионате представляли два ветерана специальной военной операции, кавалеры ордена Мужества Сергей Пригода и Руслан Жумагазиев, которые выступили в компетенциях «Массажист» и «Оператор БПЛА» соответственно. Оба саратовца с честью выступили на соревнованиях.

Сергей Пригода снова представит наш регион в финальных соревнованиях, которые пройдут в Москве в октябре этого года.

Как отметил заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров, ветераны специальной военной операции, принявшие участие в чемпионате, показывают всем достойный пример возвращения к мирной жизни и освоения новых навыков и компетенций.