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Готов к старту новый творческий фестиваль для одаренных детей Саратовской области

Новости
Готов к старту новый творческий фестиваль для одаренных детей Саратовской области


Совсем немного времени осталось до старта значимого события в мире детского искусства Саратовской области – фестиваля «Вольские пленэры».

О фестивале рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова:

- Министерство культуры повысило статус фестиваля до областного уровня. Официальное открытие запланировано на 18 августа. В течение пяти дней участников ждет полное погружение в творческую среду, общение с известными художниками, мастер-классы, познавательные экскурсии, развитие талантов под руководством опытных наставников, создание живописных работ на природе и развлекательная программа. Помимо этого, у наших одаренных детей будет отличная возможность найти новых друзей и получить вдохновение от красот природы Вольского района.

Местом проведения станет база отдыха «Цементник» в Вольске.