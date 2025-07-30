Общественный совет при Столыпинском индустриальном парке тщательно изучит заявку на реализацию проекта якорного резидента

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«Общественный Совет при Столыпинском индустриальном парке создан, прежде всего, для того, чтобы представлять интересы граждан. Мы принимаем активное участие в разработке проекта СИП на всех этапах, выезжаем на совещания с директором и сотрудниками управляющей компании. Также мы рассматриваем заявки резидентов и следим, чтобы создаваемый объект был максимально безопасен для жителей близлежащих поселков и безвреден для экологии. На новом совещании будем изучать проект якорного резидента. Компания серьезная, подход к ней с нашей стороны тоже будет серьезный», – прокомментировала председатель Общественного совета, член Комиссии по отбору резидентов Ирина Ратникова.