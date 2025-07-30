Общественный совет при Столыпинском индустриальном парке тщательно изучит заявку на реализацию проекта якорного резидента
«Общественный Совет при Столыпинском индустриальном парке создан, прежде всего, для того, чтобы представлять интересы граждан. Мы принимаем активное участие в разработке проекта СИП на всех этапах, выезжаем на совещания с директором и сотрудниками управляющей компании. Также мы рассматриваем заявки резидентов и следим, чтобы создаваемый объект был максимально безопасен для жителей близлежащих поселков и безвреден для экологии. На новом совещании будем изучать проект якорного резидента. Компания серьезная, подход к ней с нашей стороны тоже будет серьезный», – прокомментировала председатель Общественного совета, член Комиссии по отбору резидентов Ирина Ратникова.