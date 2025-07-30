Саратовские спортсмены завоевали золото и серебро на первенстве России по гребному спорту
В Нижнем Новгороде состоялось первенство России по гребному спорту среди спортсменов до 17 лет, в котором приняли участие более 500 гребцов из 22 регионов страны.
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту показали следующие результаты:
1 место - Вероника Малышева и Мария Ковалёва в классе двойка парная
2 место - Софья Тараканова в классе одиночка
Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Марина Мельчакова, Елена Гришкина, Татьяна Игнатова, Екатерина Нестерова и Сергей Игнатов.