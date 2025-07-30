Начали перечислять первые выплаты пострадавшим при взрыве на Блинова
Перечисление единовременных выплат началось пострадавшим после взрыва в десятиэтажном доме на улице Блинова в Саратове. Средства перечислили первым 30 жителям, работа продолжается, сообщили ТАСС в правительстве региона.
"Началось перечисление единовременных выплат на приобретение предметов первой необходимости на каждого члена семьи. Выплаты перечислены первым 30 людям. Работа по перечислению проводится максимально оперативно, без перерыва", - сообщил собеседник агентства.
"Началось перечисление единовременных выплат на приобретение предметов первой необходимости на каждого члена семьи. Выплаты перечислены первым 30 людям. Работа по перечислению проводится максимально оперативно, без перерыва", - сообщил собеседник агентства.