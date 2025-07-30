Нацпроект «Кадры»: 774 жителя области проходят профессиональное обучение по востребованным профессиям

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В Саратовской области продолжают свою работу программы по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Кадры».Так, в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» планируется обучить порядка 1,5 тысячи человек.На сегодняшний день к занятиям приступили 774 человека. В настоящее время на портале «Работа России» для жителей Саратовской области доступно более 100 образовательных программ.«Обучение проводится под конкретное рабочее место в соответствии с перечнем востребованных на рынке труда профессий, чтобы дать экономике необходимые кадры. Приоритет отдается рабочим профессиям. По окончанию участники смогут трудоустроиться или сохранить свою занятость», – прокомментировали в региональном министерстве труда и социальной защиты.Напомним, профессиональное обучение могут пройти ветераны СВО, члены семей погибших участников СВО, граждане, осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте до 7 лет, инвалиды, граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, молодежь отдельных категорий, граждане, ищущие работу и безработные граждане.Для участия в образовательной программе необходимо подать заявление через портал «Работа России» https://trudvsem.ru.