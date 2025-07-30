Жители области могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Зов природы»

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Призовой фонд конкурса составляет 150 000 рублей. Победители получат денежные призы.Участвовать в конкурсе могут граждане Российской Федерации от 18 лет, не состоящие в трудовых отношениях с МЭОО «ЭКА».Как принять участие:1. Зарегистрировать мероприятие в личном кабинете на платформе Ecowiki.ru (раздел «Акции» — «Зов природы» — «Создать новую акцию»).2. Провести не менее одной уборки с раздельным сбором отходов в период с 1 июня по 1 ноября 2025 года.3. Сдать отчет о проведенном мероприятии в личном кабинете Ecowiki.ru с обязательным использованием хештега #конкурсзовприроды2025.Все участники конкурса могут получить методическую, информационную и консультационную помощь. Для этого необходимо связаться с координатором конкурса — Екатериной Олейник по электронной почте: e.olejnik@eca-planet.com.С требованиями мероприятия и информации о отчетности можно ознакомиться в положении конкурса: https://disk.yandex.ru/d/gierd8yR18no6Q .Результаты конкурса будут опубликованы 5 ноября 2025 года в социальных сетях платформы Ecowiki.ru. Сайт конкурса: https://ecowiki.ru/zovprirody/ .