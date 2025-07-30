Завершился XIII Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»

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28 июля 2025 года на Мастрюковской поляне в Самарской области состоялась торжественная церемония закрытия Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга», который проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.В этом году Форум собрал более полутора тысяч участников из 80 регионов России и девяти стран мира – школьников, студентов, молодых специалистов и активистов в возрасте от 14 до 35 лет. В течение пяти дней они посещали образовательные программы, соревновались в спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах.«Я поздравляю всех, кто здесь присутствует. Вы поверили в себя, решили попробовать свои силы, участвуя в образовательной программе и активностях, которые мы здесь организовали. У любой страны есть будущее. А будущее нашей страны – это вы. Вы – первые в списке лидеров изменений России. Тех, кто делает и будет делать нашу страну лучше. Я желаю вам развиваться и дальше, предлагая новые идеи, в том числе и для развития своих регионов», – отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.Особое внимание на Форуме традиционно уделялось поддержке молодёжных инициатив. Победителями конкурса Росмолодёжь.Гранты стали 11 участников из разных регионов России. Ещё 11 инициатив были отмечены грантами Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.Четверо представителей Саратовской области получили гранты ПФО и столько же стали победителями конкурса Росмолодёжь.Гранты.По итогам конкурса «Молодёжные медиа ПФО» победителями стали 14 молодых журналистов, двое из которых получили предложения о трудоустройстве на телеканале «Волга-24». Одна из победительниц представляла Саратовскую область.Также были объявлены победители индивидуального рейтинга участников по образовательным профилям. Лучшие из лучших получили заслуженные награды.В этом году на Форуме особое внимание было уделено патриотической тематике. На Мастрюковской поляне работал павильон исторической памяти, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники прошли интерактивные маршруты, узнали больше о подвигах земляков, приняли участие в акциях памяти и мастер-классах, пообщались с героями, участниками специальной военной операции.Каждый участник форума в этом году стал частью уникального формата – культурно-патриотического минимума, направленного на формирование осознанного отношения к истории и ценностям своей страны. Через творческие, спортивные и практические активности молодёжь погружалась в важнейшие события прошлого, осмысляла личную гражданскую ответственность и вносила свой вклад в сохранение исторической памяти и развитие общества.