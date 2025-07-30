30 июля 2025 СРЕДА
Новости
11:02 | 30 июля
Завершился XIII Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
10:00 | 30 июля
Межведомственная комиссия проверила ход модернизации водоснабжения в Саратове»
09:09 | 30 июля
Высокоточные приборы позволяют выявлять нарушения работы сердца у детей
09:00 | 30 июля
Фонтан «Рыбка» ждет реконструкция
23:01 | 29 июля
Передовики нефтехимической отрасли отмечены за вклад в промышленность республики
19:24 | 29 июля
Молодые документалисты собрались в Суздале в рамках кинолагеря
19:21 | 29 июля
Илья Чугунов:Прежде чем приступить к строительству, проект проходит тщательную экспертизу
18:13 | 29 июля
Саратовцам напомнили о возможности блокировки запрещенного контента
15:04 | 29 июля
В Саратове началась подготовка юнармейцев к окружным сборам «Гвардеец»
14:30 | 29 июля
Балаковские «серебряные» активисты пообщались с роботом и узнали свой вес в караваях
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Межведомственная комиссия проверила ход модернизации водоснабжения в Саратове»

Новости
В Саратове прошла выездная инспекционная проверка работ по замене водопроводных и канализационных магистралей. Мероприятие проведено в рамках реализации федеральной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Межведомственная комиссия проверила ход модернизации водоснабжения в Саратове»

Состав комиссии

В проверке приняли участие представители:
- Министерства строительства и ЖКХ Саратовской области
- МУП «СарВодоКанал»
- Прокуратуры
- Дорожного комитета
- Депутатского корпуса
От общественности — члены Общественного совета по вопросам ЖКХ при Правительстве региона:
М.А. Марков (председатель), А.В. Дюжаков и Л.В. Брезгунова.

Межведомственная комиссия проверила ход модернизации водоснабжения в Саратове»

Результаты осмотра
По итогам проверки комиссия отметила:
- Высокий уровень организации строительных работ
- Использование современных технологий при замене сетей
- Монтаж мощных коллекторов, обеспечивающих устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения
Особое внимание уделено соблюдению технических норм, сроков и безопасности на объектах.

Межведомственная комиссия проверила ход модернизации водоснабжения в Саратове»

План дальнейших действий
Для обеспечения постоянного контроля над ходом работ инспекции будут проводиться регулярно — 1–2 раза в месяц. Это позволит оперативно выявлять и устранять возможные нарушения, а также контролировать качество и сроки выполнения всех этапов модернизации.

Цель программы
Главная задача — повысить надёжность коммунальной инфраструктуры и улучшить качество жизни жителей Саратова. Реализация проекта способствует долгосрочной устойчивости систем водоснабжения и водоотведения в городе.

Межведомственная комиссия проверила ход модернизации водоснабжения в Саратове»