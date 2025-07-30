Межведомственная комиссия проверила ход модернизации водоснабжения в Саратове»

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В проверке приняли участие представители:- Министерства строительства и ЖКХ Саратовской области- МУП «СарВодоКанал»- Прокуратуры- Дорожного комитета- Депутатского корпусаОт общественности — члены Общественного совета по вопросам ЖКХ при Правительстве региона:М.А. Марков (председатель), А.В. Дюжаков и Л.В. Брезгунова.По итогам проверки комиссия отметила:- Высокий уровень организации строительных работ- Использование современных технологий при замене сетей- Монтаж мощных коллекторов, обеспечивающих устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведенияОсобое внимание уделено соблюдению технических норм, сроков и безопасности на объектах.Для обеспечения постоянного контроля над ходом работ инспекции будут проводиться регулярно — 1–2 раза в месяц. Это позволит оперативно выявлять и устранять возможные нарушения, а также контролировать качество и сроки выполнения всех этапов модернизации.Главная задача — повысить надёжность коммунальной инфраструктуры и улучшить качество жизни жителей Саратова. Реализация проекта способствует долгосрочной устойчивости систем водоснабжения и водоотведения в городе.