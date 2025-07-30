30 июля 2025 СРЕДА
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Фонтан «Рыбка» ждет реконструкция

Новости
Вчера объявлены конкурсные процедуры на проведение работ по восстановлению фонтана «Рыбка», который находится в парке «Липки».Бюджетом города на выполнение работ предусмотрено 19 млн. рублей. Срок выполнения работ - 14 ноября 2025 года.


Исторически фонтан славился тем, что рыба, установленная в его конструкции, была частью первоначальной оригинальной ажурной железной ограды, возведённой в 1908 году возле сада Липки. Скульптура железной стерляди, которая изначально украшала фонтан, будет восстановлена и изготовлена из нержавеющей стали, в то время как нынешняя конструкция выполнена из дерева.

Кроме того, в планы реконструкции входит обновление наземной чаши, создание технического помещения, прокладка внутренних инженерных коммуникаций и установка необходимого оборудования. Также предусмотрена организация системы подсветки фонтана.