Фонтан «Рыбка» ждет реконструкция

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Исторически фонтан славился тем, что рыба, установленная в его конструкции, была частью первоначальной оригинальной ажурной железной ограды, возведённой в 1908 году возле сада Липки. Скульптура железной стерляди, которая изначально украшала фонтан, будет восстановлена и изготовлена из нержавеющей стали, в то время как нынешняя конструкция выполнена из дерева.Кроме того, в планы реконструкции входит обновление наземной чаши, создание технического помещения, прокладка внутренних инженерных коммуникаций и установка необходимого оборудования. Также предусмотрена организация системы подсветки фонтана.