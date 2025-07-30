Молодые документалисты собрались в Суздале в рамках кинолагеря

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С 29 июля по 10 августа в Суздале во второй раз пройдёт кинолагерь для молодых документалистов под руководством режиссёра Сергея Дебижева. В рамках него запланированы 12 мастер-классов, а также питчинги, докторинг проектов и, конечно же, съёмки и работа в командах. Как и в прошлом году, экспертные выступления будут транслироваться на Leo Classics — видеоплатформе Российского фонда культуры.Кинолагерь в Суздале проходит по инициативе кинокомпании «Два капитана». Идея проекта — дать импульс для кинодокументалистики Новой волны в России. Художественный руководитель проекта Сергей Дебижев — кинорежиссёр, автор более 30 кинокартин, лауреат ММКФ (приз за лучший документальный фильм), член экспертного Совета Министерства культуры Российской Федерации по кинематографии, член Союза кинематографистов России.«Мы ставим своей задачей воспитание новой плеяды кинодокументалистов, будущих лидеров индустрии, которые в своём творчестве будут ориентированы на глубинные смыслы, созидательный подход, традиционные ценности. Это первый и единственный в России проект, где учат не только созданию документального кино, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях, но и его эффективному продвижению на отечественном и международном рынках для выхода к широкой аудитории», — отмечает Сергей Дебижев.Проект кинолагеря был запущен в 2024 году. По его итогам молодыми кинематографистами были отсняты и смонтированы 13 фильмов, объединённых в альманах «Суздаль, я люблю тебя.DOC». В этом году на основные места кинолагеря прошли отбор девять участников. Кроме них к образовательному треку смогут присоединиться и вольнослушатели.Трансляции на платформе Leo Classics начнутся с мастер-класса «Документальное кино как бизнес. Выход к широкому зрителю» 30 июля. Его проведёт переводчик, режиссёр и эксперт в сфере киноэкспорта Алексей Козуляев.Программа подготовлена довольно насыщенная — в один день могут проходить сразу несколько мастер-классов и питчингов, утром и вечером. Они будут посвящены основным этапам производства документального кино в России. В частности, планируется затронуть такие темы, как выход к широкому зрителю, формы и виды монтажа, работа со сценарием и драматургией, создание визуальных образов, PR, новые технологии и форматы, выход на международные рынки, поиск финансирования и получение грантов.Запланированы выступления экспертов рынка документального кино: Сергея Дебижева, Алексея Козуляева, Наталии Дебижевой, Глеба Дёмина, Анастасии Воскресенской, Данилы Антропова, а также Аси Гусевой.Анонсы всех трансляций можно будет увидеть в телеграм-канале и на странице в VK Leo Classics. По завершении встречи её запись будет доступна к просмотру на видеоплатформе.Leo Classics — видеоплатформа, на которой представлены музыкальные произведения, театральные и танцевальные постановки, киноленты, документальные фильмы по истории и образовательно-просветительские проекты. Проект учреждён Российским фондом культуры в 2023 году.