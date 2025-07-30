Саратовцам напомнили о возможности блокировки запрещенного контента

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Роскомнадзор принимает сообщения от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления о наличии на страницах сайтов в сети Интернет противоправной информации, а также ведет соответствующий реестр.Сообщить о запрещенном контенте можно через специально созданную форму приема сообщений по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/.Граждане вправе сообщить о необходимости блокировки во внесудебном порядке следующей информации:суициадальный контент;детская порнография;пронаркотический контент;незаконные азартные онлайн-игры;незаконная продажа лекарственных препаратов;информация, вовлекающая несовершеннолетних в противоправную деятельность;незаконная продажа алкогольной продукции в сети Интернет;информация о пострадавших в результате противоправных действий несовершеннолетних;взрывчатые вещества и оружие;ЛГБТ, педофилия и смена пола;средства обхода блокировок.Жалоба может быть подана в отношении доменного имени, указателя страниц сайтов в сети Интернет, сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.Информация поступит в один из органов, уполномоченных принимать решение о признании информации запрещенной во внесудебном порядке (Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росалкогольтабакконтроль, Росмолодёжь и иные ведомства). В случае принятия соответствующего решения, доступ к информации будет ограничен в установленном порядке, сообщили в региональном управлении Роскомнадзора.