30 июля 2025 СРЕДА
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Саратовцам напомнили о возможности блокировки запрещенного контента

Новости
В соответствии с законодательством граждане вправе самостоятельно обращаться по поводу блокировки запрещенного контента в сети Интернет.







Роскомнадзор принимает сообщения от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления о наличии на страницах сайтов в сети Интернет противоправной информации, а также ведет соответствующий реестр.

Сообщить о запрещенном контенте можно через специально созданную форму приема сообщений по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/.

Граждане вправе сообщить о необходимости блокировки во внесудебном порядке следующей информации:

суициадальный контент;

детская порнография;

пронаркотический контент;

незаконные азартные онлайн-игры;

незаконная продажа лекарственных препаратов;

информация, вовлекающая несовершеннолетних в противоправную деятельность;

незаконная продажа алкогольной продукции в сети Интернет;

информация о пострадавших в результате противоправных действий несовершеннолетних;

взрывчатые вещества и оружие;

ЛГБТ, педофилия и смена пола;

средства обхода блокировок.

Жалоба может быть подана в отношении доменного имени, указателя страниц сайтов в сети Интернет, сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Информация поступит в один из органов, уполномоченных принимать решение о признании информации запрещенной во внесудебном порядке (Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росалкогольтабакконтроль, Росмолодёжь и иные ведомства). В случае принятия соответствующего решения, доступ к информации будет ограничен в установленном порядке, сообщили в региональном управлении Роскомнадзора.