Саратовцам напомнили о возможности блокировки запрещенного контента
В соответствии с законодательством граждане вправе самостоятельно обращаться по поводу блокировки запрещенного контента в сети Интернет.
Роскомнадзор принимает сообщения от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления о наличии на страницах сайтов в сети Интернет противоправной информации, а также ведет соответствующий реестр.
Сообщить о запрещенном контенте можно через специально созданную форму приема сообщений по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/.
Граждане вправе сообщить о необходимости блокировки во внесудебном порядке следующей информации:
суициадальный контент;
детская порнография;
пронаркотический контент;
незаконные азартные онлайн-игры;
незаконная продажа лекарственных препаратов;
информация, вовлекающая несовершеннолетних в противоправную деятельность;
незаконная продажа алкогольной продукции в сети Интернет;
информация о пострадавших в результате противоправных действий несовершеннолетних;
взрывчатые вещества и оружие;
ЛГБТ, педофилия и смена пола;
средства обхода блокировок.
Жалоба может быть подана в отношении доменного имени, указателя страниц сайтов в сети Интернет, сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Информация поступит в один из органов, уполномоченных принимать решение о признании информации запрещенной во внесудебном порядке (Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росалкогольтабакконтроль, Росмолодёжь и иные ведомства). В случае принятия соответствующего решения, доступ к информации будет ограничен в установленном порядке, сообщили в региональном управлении Роскомнадзора.
Роскомнадзор принимает сообщения от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления о наличии на страницах сайтов в сети Интернет противоправной информации, а также ведет соответствующий реестр.
Сообщить о запрещенном контенте можно через специально созданную форму приема сообщений по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/.
Граждане вправе сообщить о необходимости блокировки во внесудебном порядке следующей информации:
суициадальный контент;
детская порнография;
пронаркотический контент;
незаконные азартные онлайн-игры;
незаконная продажа лекарственных препаратов;
информация, вовлекающая несовершеннолетних в противоправную деятельность;
незаконная продажа алкогольной продукции в сети Интернет;
информация о пострадавших в результате противоправных действий несовершеннолетних;
взрывчатые вещества и оружие;
ЛГБТ, педофилия и смена пола;
средства обхода блокировок.
Жалоба может быть подана в отношении доменного имени, указателя страниц сайтов в сети Интернет, сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Информация поступит в один из органов, уполномоченных принимать решение о признании информации запрещенной во внесудебном порядке (Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росалкогольтабакконтроль, Росмолодёжь и иные ведомства). В случае принятия соответствующего решения, доступ к информации будет ограничен в установленном порядке, сообщили в региональном управлении Роскомнадзора.