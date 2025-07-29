Балаковские «серебряные» активисты пообщались с роботом и узнали свой вес в караваях

просмотров: 72

В рамках социального туризма продолжаются летние путешествия получателей услуг из комплексного центра социального обслуживания населения Балаковского района. На этот раз они посетили интерактивно-познавательный центр «Академия плодородия» Балаковского филиала АО «Апатит».До корпоративного музея экскурсанты добрались на комфортабельном автобусе, предоставленном заводом.Каждый зал музея восхищал своими современными технологиями. Гиды рассказали, в какие страны и города отправляются производимые предприятием удобрения, из чего они состоят, как выглядят, а также познакомили с производством и социальной политикой завода.Особый интерес у группы вызвали интерактивы: участники узнали свой вес в зернах и караваях, изучили таблицу Менделеева, побывали в хлебной лавке и капсуле времени, пообщались с роботом.«Для некоторых участников поездки – бывших сотрудников завода – экскурсия стала настоящим возвращением во времена молодости. Например, Ольга Банатова увидела в экспозиции свою рабочую куртку, в которой 19-летней студенткой трудилась на строительстве завода. Наши старшие в восторге от посещения музея. Это была не просто экскурсия – это было настоящее погружение в прошлое и настоящее. Благодарим предприятие за прекрасно проведенный день и надеемся на новые интересные встречи», - прокомментировали сотрудники центра.Напомним, социальный туризм в комплексных центрах социального обслуживания населения области доступен получателям услуг в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».