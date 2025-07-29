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Делегация Саратовской области привезет с "иВолги" более 3,5 миллионов рублей грантов

Новости
Делегация Саратовской области привезет с "иВолги" более 3,5 миллионов рублей грантов


Молодежный форум «иВолга» — проект, реализуемых под патронажем Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, состоялся на Мастрюковских озерах в Самарской области и собрал 1400 неравнодушных, талантливых участников.

Сразу 8 представителей региона стали обладателями грантовой поддержки на реализацию социально значимых проектов. Четверо ребят получили грант ПФО и четверо стали победителями конкурса Росмолодёжь.Гранты.

Гранты ПФО получили:

Студентка СГТУ им. Гагарина Ю.А. Арина Огнева —Студенческий клуб национальных культур «Созвездие наций» 310.748 рублей

Студентка СГМУ им. В.И. Разумовского Анастасия Илюхина — «Комплекс просветительских мероприятий: «Битва ССУЗов» 352.600 рублей

Заместитель руководителя "Движения Первых" в Саратовской области Сергей Котлячков — Семейный рыболовный клуб «#ПервыйКЛЁВый2.0» 317.000 рублей

Студентка СГЮА Анастасия Полехина —Лаборатория «Лох» или людей объединяет хороших 485.000 рублей

Гранты от Росмолодёжи получили

Аспирант, ассистент кафедры института СГТУ Евгений Рябов — «Беспилотный триатлон» 588.000 рублей

Представитель средней общеобразовательной школы №3 г. Балашова - филиал Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове, председатель Совета Первых реготделения Движения Первых Саратовской области Евгений Селиванов — Творческий фестиваль «В объективе художника» 470.000 рублей

Студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. Амир Машаев — Кейс-чемпионат по информационной безопасности в формате CTF «КиберТЕХ» 650.000 рублей

Студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. Евгений Барсуков — Экологическая мастерская «Перерождение» 659.000 рублей

Общая сумма, привлеченная в регион составила 3,832,348 рублей!

В рамках форума «иВолга» проходил творческий конкурс «Молодёжные медиа ПФО», в котором победителем стала Влада Киселева — студентка ПИУ РАНХиГС.

Специальным решением жюри предложение об официальном трудоустройстве в качестве профессионального собственного корреспондента телеканала «Волга-24» получила Анна Штрикер, студентка ПИУ РАНХиГС.

Также шатёр Саратовской области на форуме «иВолга» признан победителем в номинации «Лучшая входная зона» в конкурсе региональных шатров.

По результатам участия делегации в молодежном форуме Приволжского федерального округа «иВолга» Саратовская область заняла:
1 место — по количеству грантов
7 место — в общем зачете