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Инвесторам на территории Саратовской области доступно обнуление транспортного налога

Новости
Инвесторам на территории Саратовской области доступно обнуление транспортного налога


Согласно законодательству Саратовской области вновь созданные организации-инвесторы, которые реализуют проекты в приоритетных сферах экономики, имеют право на 100% освобождение от уплаты транспортного налога на срок 5 налоговых периодов.

Если вы открываете новое предприятие в Саратовской области и вкладываете деньги в одну из ключевых отраслей (например: сельское хозяйство или производство - полный список можно посмотреть на инвестпортале), то вы освобождаетесь от уплаты транспортного налога.

Какие условия?

Объем инвестиций:
– Для проектов в большинстве приоритетных отраслей: не менее 50 млн рублей.
– Для проектов в отрасли «Строительство»: не менее 650 млн рублей.

Инвестиционный проект должен предусматривать приобретение транспортных средств, на которые впоследствии и будет распространяться налоговая льгота.

Для получения льготы инвестору необходимо заключить инвестиционный договор с Министерством инвестиционной политики Саратовской области.

«Эта льгота – поддержка для тех, кто готов создавать в нашем регионе новые производства, строить важные объекты, развивать сельское хозяйство или связь. Она помогает новым компаниям встать на ноги. Мы ждем инвесторов и готовы помочь на любом этапе реализации инвестиционного проекта», – отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.