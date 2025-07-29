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Начался приём заявок на Всероссийскую премию молодёжных достижений «Время молодых»

Новости
Начался приём заявок на Всероссийскую премию молодёжных достижений «Время молодых»

Открыта регистрация на Всероссийскую премию молодёжных достижений «Время молодых».

Премия поощряет лидеров общественных организаций, сотрудников, руководителей и команд в сфере молодёжной политики, коммерческих организаций – всех, кто создаёт условия для самореализации детей и молодёжи.

Регистрация открыта по 31 августа на сайте время-молодых.рф.

В 2025 году в премии появилась номинация «Лидер молодых» для глав муниципальных образований, открытых к диалогу и сотрудничеству с молодёжью и молодёжными организациями. Кандидаты номинируются на участие органами местного самоуправления через регистрацию на сайте.

Другая важная часть премии – Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодёжью. В рамках него предусмотрены шесть индивидуальных и три командных номинации.

Традиционно начался приём заявок в номинации «Молодёжная столица России – 2026» — для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики своего муниципалитета и региона.

«Молодёжная столица России – самая популярная и народная номинация премии Росмолодёжи «Время молодых». Голосование в этом сезоне так же пройдёт на Госуслугах, сохранив правила прошлого года. По итогам премии в 2024 году мы получили более 818 тысяч голосов и определили две столицы — Омск и Пермь. В этом году мы также определим две молодёжные столицы и два города-победителя – среди больших и малых городов. Придумать название номинации для малых городов мы предлагаем всем россиянам. Лауреаты премии «Время молодых» будут награждены на торжественной церемонии в декабре», – руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Для регистрации необходимо выбрать на сайте нужную номинацию: «Молодёжная столица России – 2026» или «Номинация для малых городов» и далее перейти к заполнению конкурсной заявки.

Также в рамках премии Росмолодёжью будут определены кандидаты в 13 номинациях. В их числе организации и специалисты, которые внесли наибольший вклад в развитие отрасли молодёжной политики.

Результаты всех номинаций будут объявлены на торжественном награждении в декабре 2025 года.

Ознакомиться подробнее со всеми номинациями, условиями и сроками подачи заявки, а также зарегистрироваться можно на сайте по ссылке.