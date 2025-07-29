Начался приём заявок на Всероссийскую премию молодёжных достижений «Время молодых»

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Открыта регистрация на Всероссийскую премию молодёжных достижений «Время молодых».Премия поощряет лидеров общественных организаций, сотрудников, руководителей и команд в сфере молодёжной политики, коммерческих организаций – всех, кто создаёт условия для самореализации детей и молодёжи.Регистрация открыта по 31 августа на сайте время-молодых.рф.В 2025 году в премии появилась номинация «Лидер молодых» для глав муниципальных образований, открытых к диалогу и сотрудничеству с молодёжью и молодёжными организациями. Кандидаты номинируются на участие органами местного самоуправления через регистрацию на сайте.Другая важная часть премии – Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодёжью. В рамках него предусмотрены шесть индивидуальных и три командных номинации.Традиционно начался приём заявок в номинации «Молодёжная столица России – 2026» — для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики своего муниципалитета и региона.«Молодёжная столица России – самая популярная и народная номинация премии Росмолодёжи «Время молодых». Голосование в этом сезоне так же пройдёт на Госуслугах, сохранив правила прошлого года. По итогам премии в 2024 году мы получили более 818 тысяч голосов и определили две столицы — Омск и Пермь. В этом году мы также определим две молодёжные столицы и два города-победителя – среди больших и малых городов. Придумать название номинации для малых городов мы предлагаем всем россиянам. Лауреаты премии «Время молодых» будут награждены на торжественной церемонии в декабре», – руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.Для регистрации необходимо выбрать на сайте нужную номинацию: «Молодёжная столица России – 2026» или «Номинация для малых городов» и далее перейти к заполнению конкурсной заявки.Также в рамках премии Росмолодёжью будут определены кандидаты в 13 номинациях. В их числе организации и специалисты, которые внесли наибольший вклад в развитие отрасли молодёжной политики.Результаты всех номинаций будут объявлены на торжественном награждении в декабре 2025 года.Ознакомиться подробнее со всеми номинациями, условиями и сроками подачи заявки, а также зарегистрироваться можно на сайте по ссылке.