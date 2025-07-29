В Приволжском федеральном округе завершились окружной этап и окружные сборы игры «Зарница 2.0»

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В Оренбурге 27 июля состоялись церемония закрытия и награждение победителей окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» Приволжского федерального округа, а 20 июля в Республике Башкортостан завершились окружные сборы. Состязания прошли 280 юношей и девушек всех возрастных категорий из 14 регионов Российской Федерации. Флагманский проект Движения Первых реализуется по национальному проекту «Молодёжь и дети», а его соорганизаторами выступают Движение «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН».Церемония закрытия окружного этапа началась с исполнения Государственного гимна Российской Федерации и выноса Государственного флага РФ. После напутственных слов почётных гостей состоялось награждение участников, отличившихся в индивидуальных состязаниях, а также подведение итогов общеотрядного зачёта. Лучшие отряды были награждены кубками, дипломами, медалями, грамотами и памятными подаркамиОтряд «Будущий воин» из лицея №37 г. Саратова завоевал первое место в средней возрастной категории.Команда «Тайфун 2» из Саратовского техникума отраслевых технологий стала победителем в военно-тактической игре на местности.Юноши и девушки всех возрастных категорий приняли участие в игре-знакомство «Спецразведка», прослушали образовательный курс по условно-военным специальностям, посетили культурно-досуговое мероприятие «Здесь рождается характер», а также прошли отрядные состязания по огневой подготовке, РХБЗ, инженерному оборудованию и маскировке позиций, выживанию в экстремальных условиях и тактической подготовке. В рамках проекта «Твой Герой» прошел диалог с участниками специальной военной операции, также были организована экскурсия в Оренбургское президентское кадетское училище и интеллектуальная игра во дворике «Эссен».В Республике Башкортостан в окружных сборах приняли участие 140 ребят и 18 наставников, которые представят свой регион в финальном этапе игры. В рамках программы участники посетили образовательные, спортивные и патриотические активности.Завершающие окружной этап и окружные сборы Северо-Кавказского федерального округа пройдут в Ставропольском крае в период с 29 июля по 3 августа 2025 года.Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» стала настоящим прорывом в сфере патриотического воспитания молодёжи. Основанная на советской военно-патриотической игре, новая «Зарница» получила современное воплощение с использованием новейших технологий и методов подготовки. Под руководством бойцов СВО, которые выступают в роли наставников, подростки знакомятся с основами ориентирования, командной работы и обращения с современным снаряжением.