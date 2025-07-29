Финансовая грамотность для детей: обучение через практику

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В детском лагере им. Володи Дубинина прошел тематический день финансовой грамотности в рамках всероссийской эстафеты. Эксперты организовали интерактивные площадки для разных возрастных групп.Дети младшего возраста изучали основы через мультфильмы и игры, а подростки осваивали кибербезопасность и осознанное потребление на практических мастер-классах. Особое внимание уделили исторической викторине о финансах военного времени и современным способам защиты от мошенников.Мероприятие завершилось интерактивной «ФинИгрой», закрепившей полученные знания в соревновательном формате. Педагогический состав лагеря также повысил квалификацию, пройдя тестирование на портале "Мои финансы".