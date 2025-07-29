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Команда Саратовской области победила в окружном этапе игры «Зарница 2.0»

Новости
Команда Саратовской области победила в окружном этапе игры «Зарница 2.0»


Команда «Будущий воин» из лицея №37 города Саратова заняла первое место в средней возрастной категории (11-13 лет) на окружном этапе Приволжского федерального округа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Участники успешно прошли 14 испытаний, включая огневую подготовку, РХБЗ, инженерное оборудование позиций и выживание в экстремальных условиях, а также показали высокие результаты в военно-тактической игре. В сентябре команда представит регион на всероссийском финале в Волгоградской области.

В старшей возрастной категории (17-21 год) Саратовскую область представлял отряд «Тайфун 2» из Саратовского техникума отраслевых технологий, который одержал победу в военно-тактической игре на местности. Обе команды продемонстрировали высокий уровень подготовки и достойно представили регион на окружном этапе соревнований.