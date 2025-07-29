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Казаки Окружного казачьего общества несут государственную службу в Саратовской области

Новости
В рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года казаки Энгельсского станичного казачьего общества,Новоузенского станичного казачьего общества и Александрово-Гайского хуторского казачьего общества совместно с полицией осуществляют государственную гражданскую службу на возмездной основе.


Благодаря поддержке Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина из областного бюджета ежегодно выделяется 3 млн рублей в виде субсидий казачьим обществам для участия в охране общественного порядка.

Перед началом дежурства сотрудники полиции проводят для казаков инструктаж и обозначают границы патрулирования. В ходе службы казаки контролируют сохранность памятников, объектов культурного наследия и общественных пространств, а также обеспечивают охрану правопорядка во время культурно-массовых мероприятий и крупных праздников.

Такое взаимодействие способствует укреплению общественной безопасности и сохранению историко-культурного наследия региона.