Казаки Окружного казачьего общества несут государственную службу в Саратовской области

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Благодаря поддержке Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина из областного бюджета ежегодно выделяется 3 млн рублей в виде субсидий казачьим обществам для участия в охране общественного порядка.Перед началом дежурства сотрудники полиции проводят для казаков инструктаж и обозначают границы патрулирования. В ходе службы казаки контролируют сохранность памятников, объектов культурного наследия и общественных пространств, а также обеспечивают охрану правопорядка во время культурно-массовых мероприятий и крупных праздников.Такое взаимодействие способствует укреплению общественной безопасности и сохранению историко-культурного наследия региона.