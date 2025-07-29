Боец с позывным «Комса» спас раненого сержанта Ивушкина

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Сегодня стало известно, что саратовский боец из 1198-го полка с позывным «Комса» спас на днях раненого товарища.Как рассказали в полку, вражеский FPV-дрон камикадзе попал в автомобиль УАЗ с нашими военными. На месте инцидента военнослужащие с позывными «Комса» и «Раджик» обнаружили горящий автомобиль. Один из солдат скончался на месте, а второй получил тяжелые ранения. Несмотря на сильное возгорание и угрозу детонации боеприпасов, ребята, не раздумывая, бросились на помощь.Рядовой «Комса» из Саратовской области оказал первую помощь пострадавшему, старшему сержанту Ивушкину, и организовал его эвакуацию в медпункт полка. При этом он проявил исключительную смелость, несмотря на постоянный обстрел со стороны вражеских дронов. Чтобы прикрыть эвакуационную группу, он израсходовал 20 патронов калибра 12*76 «Магнум».Тем временем «Раджик» использовал садовую тележку для эвакуации тела погибшего товарища и передал его представителям танковой роты. Это был мужественный шаг, показавший уважение павшим товарищам.Возвращаясь в расположение взвода, военнослужащий «Комса» подвергся атаке вражеского FPV-дрона. Он повредил дрон, который затем упал на проезжую часть. Боеприпас не сработал, и военнослужащий, соблюдая технику безопасности, уничтожил его. Остатки дрона были доставлены в лабораторию полка для дальнейшего изучения.Подвиг «Комсы» и «Раджика» стал настоящим примером мужества для всего личного состава, отметили представители 1198-го мотострелкового полка.