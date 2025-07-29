Жена финалиста программы «Наши герои» уверена в успехе супруга - ветерана СВО

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Многодетная семья Бадерных хорошо известна не только в Саратовской области, но и за ее пределами. В 2024 году казачья семья из Татищевского района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года». Стать лучшими они смогли благодаря своей сплоченности и сохранению традиций. Об этом сегодня рассказали в областном минтруде.Потомственный казак, атаман регионального отделения «Союз казаков-воинов России и зарубежья», участник специальной военной операции Геннадий Бадерный стал одним из 20 финалистов региональной программы «Наши герои», вошедших в резерв проекта. К обучению он сможет приступить сразу после выполнения боевых задач. Напомним, программа «Наши герои» реализуется по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом Президента России Владимира Путина «Время героев».«Главное в семье – это смотреть в одну сторону, быть опорой друг для друга. Как жена военнослужащего я, конечно же, поддержала принятое решение мужа выполнить долг и уйти на СВО. Очень горжусь его смелостью, готовностью защищать страну, тем, что он выбрал ратный путь. Как и прежде, считаю выбор мужа правильным. Уверена, после службы он продолжит работать на благо Родины, потому что истинный патриот, и детей воспитывает также», – поделилась Светлана.В дружной семье Бадерных воспитываются трое сыновей и дочь. Старшие сыновья Алексей и Илья вслед за отцом приняли решение отстаивать интересы Родины. У отца и сыновей уже есть боевые награды. Младший сын Савелий – пока еще школьник, с малых лет занимается в кружках и секциях. Дочь София учится в медицинском колледже.Родители убеждены, что путь казака – это служение Отечеству. С самого детства ребята постигают боевые искусства и учатся обращаться с оружием. Они владеют фланкировкой шашкой, метанием ножей и стрельбой.По словам Светланы, гордость за родных всегда идет рука об руку с волнением и переживаниями. Поэтому лучше других она знает, что такое ожидание, тревога и надежда. И сейчас она смотрит с надеждой в будущее, помогая главе семьи во всех начинаниях.Напомним, в скором времени первые 50 участников специальной военной операции, которые прошли в финал региональной программы «Наши герои», приступят к практическим занятиям и стажировке на гражданской службе.