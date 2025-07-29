Новые крупномеры в Саратове появятся уже осенью
По инициативе губернатора Романа Бусаргина 15 млн рублей выделят из областного бюджета на продолжение региональной программы по озеленению Саратова. Высадка новых крупномеров запланирована на осень этого года.
«Я всецело поддерживаю продолжение региональной программы по озеленению Саратова, особенно инициативу по высадке крупномерных деревьев, запланированную на осень текущего года. Важно и правильно, что уже не первый год высаживают именно взрослые саженцы, они быстро приживаются и формируют крону. А такие деревья создают тень, снижают температуру воздуха летом и защищают от ветра зимой, что создает более комфортные условия для жизни. Можно сказать, что озеленение города – это инвестиции в будущее. Мы знаем, что деревья не только поглощают углекислый газ, но также фильтруют воздух, задерживают пыль и другие загрязняющие вещества, что особенно важно для нашего города с его высоким уровнем автомобильного трафика», - рассказала Зоя Симонова, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Экология и техносферная безопасность» СГТУ имени Гагарина Ю.А.
«Я всецело поддерживаю продолжение региональной программы по озеленению Саратова, особенно инициативу по высадке крупномерных деревьев, запланированную на осень текущего года. Важно и правильно, что уже не первый год высаживают именно взрослые саженцы, они быстро приживаются и формируют крону. А такие деревья создают тень, снижают температуру воздуха летом и защищают от ветра зимой, что создает более комфортные условия для жизни. Можно сказать, что озеленение города – это инвестиции в будущее. Мы знаем, что деревья не только поглощают углекислый газ, но также фильтруют воздух, задерживают пыль и другие загрязняющие вещества, что особенно важно для нашего города с его высоким уровнем автомобильного трафика», - рассказала Зоя Симонова, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Экология и техносферная безопасность» СГТУ имени Гагарина Ю.А.