Новые крупномеры в Саратове появятся уже осенью

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«Я всецело поддерживаю продолжение региональной программы по озеленению Саратова, особенно инициативу по высадке крупномерных деревьев, запланированную на осень текущего года. Важно и правильно, что уже не первый год высаживают именно взрослые саженцы, они быстро приживаются и формируют крону. А такие деревья создают тень, снижают температуру воздуха летом и защищают от ветра зимой, что создает более комфортные условия для жизни. Можно сказать, что озеленение города – это инвестиции в будущее. Мы знаем, что деревья не только поглощают углекислый газ, но также фильтруют воздух, задерживают пыль и другие загрязняющие вещества, что особенно важно для нашего города с его высоким уровнем автомобильного трафика», - рассказала Зоя Симонова, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Экология и техносферная безопасность» СГТУ имени Гагарина Ю.А.