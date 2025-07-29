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Стартовала процедура довыборов в члены Общественной палаты Саратовской области

Новости
Стартовала процедура довыборов в члены Общественной палаты Саратовской области

В соответствии со ст. 36 Регламента Общественной палаты Саратовской области объявляется начало процедуры довыборов в члены Общественной палаты Саратовской области в связи прекращением полномочий члена Общественной палаты Саратовской области.

Назначение нового члена Общественной палаты Саратовской области производится Губернатором Саратовской области.

К участию приглашаются зарегистрированные на территории Саратовской области структурные подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений, деятельность которых в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет. Организация вправе предложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют место жительства на территории области.

Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими организациями осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций, а при отсутствии коллегиальных органов ˗ по решению иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом выступать от имени этих организаций.

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются на бумажном носителе.

Датой приема заявления и прилагаемых к нему документов является дата их поступления в Общественную палату на бумажном носителе.

Прием документов осуществляется до 11 августа 2025 года (включительно). Заявления и прилагаемые к нему документы, поступившие в Общественную палату по истечении установленного срока, не рассматриваются.

Документы для участия в процедуре довыборов принимаются по адресу:
г. Саратов, ул. им. П.Н. Яблочкова, д. 14, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные: суббота, воскресенье).