Стартовала процедура довыборов в члены Общественной палаты Саратовской области

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В соответствии со ст. 36 Регламента Общественной палаты Саратовской области объявляется начало процедуры довыборов в члены Общественной палаты Саратовской области в связи прекращением полномочий члена Общественной палаты Саратовской области.Назначение нового члена Общественной палаты Саратовской области производится Губернатором Саратовской области.К участию приглашаются зарегистрированные на территории Саратовской области структурные подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений, деятельность которых в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет. Организация вправе предложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют место жительства на территории области.Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими организациями осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций, а при отсутствии коллегиальных органов ˗ по решению иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом выступать от имени этих организаций.Заявление и прилагаемые к нему документы представляются на бумажном носителе.Датой приема заявления и прилагаемых к нему документов является дата их поступления в Общественную палату на бумажном носителе.Прием документов осуществляется до 11 августа 2025 года (включительно). Заявления и прилагаемые к нему документы, поступившие в Общественную палату по истечении установленного срока, не рассматриваются.Документы для участия в процедуре довыборов принимаются по адресу:г. Саратов, ул. им. П.Н. Яблочкова, д. 14, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные: суббота, воскресенье).