Нарушители за несоблюдение противопожарного режима в лесах заплатят 820 тысяч рублей

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Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии области проводят патрулирование лесного фонда для охраны лесов от пожаров. В работе лесные инспекторы используют технику, закупленную в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» (национального проекта «Экология»): автомобили «Нива» с видеорегистраторами, моторную лодку, квадрокоптеры и фотоловушки.С начала сезона проведено 6140 патрулирований лесов, из них 170 совместно с сотрудниками МВД; 14 ревизий определения состояния лесов; объявлено 124 предостережения; осуществлено 8 выездных обследований; проведено 120 консультирований.На нарушителей противопожарного режима в лесах наложат штрафные санкции. Всего с начала текущего года составлено 23 административных протокола на граждан за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах по ст. 8.32. КоАП РФ на общую сумму 820 тысяч рублей.«С 11 июля на территории Саратовской области введено ограничение пребывания граждан в лесах. Эта мера предосторожности, которая помогает предотвратить лесные пожары и минимизировать ущерб от них. Важно соблюдать такие ограничения, чтобы сохранить природу и обеспечить безопасность граждан», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Защита лесов от пожара, а также их сохранение и восстановление является одной из главных задач реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие».В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов граждане должны звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны 8 800–100–94–00, или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области: 490–516.