К достопримечательностям региона пустили дополнительные рейсы

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В Саратовской области большое разнообразие природных достопримечательностей: есть и меловые горы, степи, леса, реки и озера. Одно из таких мест, где можно провести выходной день: например, отправиться в небольшой поход или устроить пикник - окрестности села Широкий Буерак Гагаринского района. Перепады высот достигают 100 метров и перед путешественниками открываются панорамные виды на поляны с разнотравьем, дубравы, березняки, овраг с Болотным ручьем на дне, берег Волги и пестрые крыши дачного массива.Добраться до села можно как автобусным маршрутом № 299 «Саратов (Стадион Волга) — Широкий Буерак», который ходит по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, так и маршрутом речных перевозок «Саратов-Сосновка». С борта теплохода открываются виды на береговую зону Гагаринского и Энгельсского районов. На этих маршрутах действует льготный проезд для отдельных категорий граждан, также с 23 июля на маршруте № 299 введены дополнительные рейсы.Еще одно знаковое место для жителей Саратова, которое также популярно у туристов — Парк покорителей космоса, расположенный у села Смеловка Энгельсского района.В мемориальном комплексе устроена прогулочная тропа «108 минут», Стены славы, где указаны важные события в освоении космоса и научных открытиях. Кроме того можно прогуляться до смотровой площадки, где размещена капсула спускаемого аппарата, откуда открывается панорамный вид на окрестности.До Парка покорителей космоса из Саратова и Энгельса ежедневно курсирует маршрут № 249 «Саратов-Подгорное-Парк покорителей космоса», а также автобусы на Узморье или Березовку. На маршруте № 249 с июля также введены дополнительные рейсы.И конечно же стоит отметить еще одно знаковое место Саратова — набережную, которая простирается от автомобильного моста «Саратов-Энгельс» до микрорайона Улеши. До самой протяженной достопримечательности можно добраться маршрутами пригородного сообщения, работающими на линии «Саратов-Энгельс»: № 109, 246, 248, 249, 274Б, 282Б, 284, 284А, 284Б, 379.С подробным расписанием транспорта можно ознакомиться в официальных группах министерства в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Телеграмм.