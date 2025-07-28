Энергетики модернизировали подстанцию, обеспечивающую электроснабжение Левобережья Саратовской области

просмотров: 50

Специалисты филиала ПАО «Россети» – «МЭС Волги» завершили ремонт двух компрессоров высокого давления на подстанции 220 кВ в Ершовском районе. Этот энергообъект играет ключевую роль в снабжении электричеством левобережных территорий региона, включая крупные сельскохозяйственные предприятия.Компрессоры поддерживают работу воздушных выключателей, поэтому их исправность критически важна для бесперебойного энергоснабжения. В ходе ремонта энергетики провели ревизию узлов агрегатов, заменили изношенные детали – поршни, коленчатые валы и фильтры, а также очистили водомаслоотделители и обновили реле и клапаны.В 2025 году «МЭС Волги» планирует модернизировать 12 единиц компрессорного оборудования на своих подстанциях, что повысит надежность энергосистемы региона.