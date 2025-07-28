Участник СВО стал экскурсоводом саратовского музея

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В Саратовском музее истории СВО торжественно открыли новую выставку «Фронтовые медики. Наши дни». Об этом сегодня сообщили в областном минкульте. Выставка рассказывает о деятельности медперсонала в зоне проведения специальной военной операции, в частности – медсестры мотострелкового подразделения, ефрейтора Людмилы Вячеславовны Болилой, которая за подвиг в ходе СВО была удостоена звания Герой России.Людмила – наша землячка, уроженка города Петровск. Она лично передала н свои вещи и фотографии в музей для оформления выставки. Ну а произошло это благодаря родителям Людмилы Вячеславовны, которые содействовали знакомству и также оказали большую помощь музею в подготовке этой выставки. Ирина Викторовна и Вячеслав Иванович Бутылкины стали первыми посетителя выставки- Выставка - дань уважения и признания самоотверженного труда тех, кто спасает жизни в самых сложных условиях. Очень важно рассказывать о героической деятельности медицинского персонала в зоне проведения специальной военной операции. Мы гордимся, что посетители смогут увидеть личные вещи и фотографии нашей дочери Людмилы Болилой, а также прикоснуться к истории через фронтовые письма, которые она получила от детей и родных. Для нас это особая ценность. Спасибо музею за уважение к героям и их близким, – отметила Ирина Бутылкина.Впечатляющая инсталляция «Военно-полевой госпиталь» позволяет ощутить атмосферу работы медиков на передовой, демонстрируя процесс оказания первой помощи раненым бойцам.- Для качественной работы такого особенного учреждения, как музей истории СВО очень важен опыт общения и взаимодействия с родственниками погибших в специальной военной операции, - рассказала директор музея СВО Наталия Речман. - Я являюсь не только директором музея, но и членом семьи погибшего военнослужащего. И моя трудовая деятельность в данном учреждении началась именно с передачи личных вещей и информации о супруге при создании экспозиции и открытия музея СВО.Выставка «Фронтовые медики. Наши дни» также обращается к героическому прошлому, представляя материалы о саратовских врачах, спасавших жизни солдат в годы Великой Отечественной войны. Среди экспонатов - фотографии медиков, уникальный фотоальбом медсестры Клавдии Егоровой, фронтовой телефон, капельница и шприц. Макет военно-полевого госпиталя предоставлен музеем СГМУ и областным центром крови.Посетители смогут увидеть эксклюзивные видеокадры, запечатлевшие эвакуацию раненых в зоне СВО.- Этот музей – уникальный патриотический и образовательный проект! – отметил Герой России Александр Янклович. - Сотрудники саратовского музея пишут историю спецоперации по горячим следам, в режиме реального времени. Есть и те сотрудники, кто принимал участие в проведении спецоперации, они готовы поделиться достоверной информацией о происходящих событиях. Например, экскурсовод саратовского музея истории СВО Данила Максимов принял решение стать участником СВО. И, отслужив полгода, вернулся и окунулся в работу музея, разработал настольную игру, которую будет внедряться в деятельность музея с началом нового учебного года. Развитие музея – это важный шаг в благородном деле сохранения исторической правды и увековечения памяти о подвигах участников СВО. Это важный шаг и в патриотическом воспитании юных жителей Саратовской области.Выставка «Фронтовые медики. Наши дни» приурочена к празднованию второй годовщины музея истории СВО и будет открыта для посещения до 20 ноября.