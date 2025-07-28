Российские школьники завоевали пять медалей на 55-й Международной олимпиаде по физике

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В Париже завершилась 55-я Международная олимпиада по физике.5 российских школьников стали обладателями 3 золотых и 2 серебряных медалей.С успешным выступлением ребят поздравили заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.«По поручению Президента Владимира Путина мы создаем все условия для раскрытия талантов детей и молодежи, и вновь наши школьники доказали, что россияне – лучшие! На Международной физической олимпиаде в Париже команда из России завоевала медали, и большая часть из них – высшего достоинства. В общей сложности в этом году у наших ребят уже 21 медаль на престижных международных олимпиадах. Это достойный результат не только упорства и труда самих школьников, но и системной работы педагогов», – отметил вице-премьер.Все победители являются медалистами Всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года и медалистами Азиатской олимпиады по физике 2025 года.«Вы вновь подтвердили лидерские позиции отечественной системы образования на международной арене: 3 золота и 2 серебра на соревнованиях во Франции среди нескольких десятков стран-участниц! Своими успехами вы вносите весомый вклад в популяризацию физики. Уверен, что у вас есть все шансы сыграть значимую роль в достижении технологического лидерства нашей страны», – сказал Сергей Кравцов.Золотые медали получили:•Михаил Аронов (Физтех-лицей имени П.Л.Капицы, г. Долгопрудный, Московская область),•Григорий Гречкин (школа Центра педагогического мастерства, г. Москва),•Иван Лукин (Физтех-лицей имени П.Л.Капицы, г. Долгопрудный, Московская область).Серебряные медали:•Егор Кривощеков (Лицей №124, Алтайский край),•Павел Руковчук (Физтех-лицей имени П.Л.Капицы, г. Долгопрудный, Московская область).Международная олимпиада по физике – это ежегодный международный интеллектуальный турнир для учащихся средних школ.В 2025 году состязание объединило более 400 участников из 87 стран мира.