28 июля 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
12:53 | 28 июля
В Саратовскую область прибыла первая партия вакцины от гриппа
12:00 | 28 июля
Энергетики модернизировали подстанцию, обеспечивающую электроснабжение Левобережья Саратовской области
11:00 | 28 июля
За полгода в Школах диабета Саратовской области прошли обучение 6,5 тысяч человек
10:11 | 28 июля
Участник СВО стал экскурсоводом саратовского музея
09:01 | 28 июля
Российские школьники завоевали пять медалей на 55-й Международной олимпиаде по физике
20:37 | 26 июля
Взрыв в доме на Блинова мог произойти во время ремонта квартиры
13:30 | 26 июля
На данный момент известно уже о семи погибших в результате происшествия на улице Блинова
18:58 | 25 июля
Трагедия на Блинова: 26 июля объявлен Днём траура
18:56 | 25 июля
Командир отряда специального назначения: Война ближе, чем мы думаем
18:22 | 25 июля
Двое бойцов СВО из саратовского полка ликвидировали 12 диверсантов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Российские школьники завоевали пять медалей на 55-й Международной олимпиаде по физике

Новости / Общество
Российские школьники завоевали пять медалей на 55-й Международной олимпиаде по физике

В Париже завершилась 55-я Международная олимпиада по физике.

5 российских школьников стали обладателями 3 золотых и 2 серебряных медалей.

С успешным выступлением ребят поздравили заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

«По поручению Президента Владимира Путина мы создаем все условия для раскрытия талантов детей и молодежи, и вновь наши школьники доказали, что россияне – лучшие! На Международной физической олимпиаде в Париже команда из России завоевала медали, и большая часть из них – высшего достоинства. В общей сложности в этом году у наших ребят уже 21 медаль на престижных международных олимпиадах. Это достойный результат не только упорства и труда самих школьников, но и системной работы педагогов», – отметил вице-премьер.

Все победители являются медалистами Всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года и медалистами Азиатской олимпиады по физике 2025 года.

«Вы вновь подтвердили лидерские позиции отечественной системы образования на международной арене: 3 золота и 2 серебра на соревнованиях во Франции среди нескольких десятков стран-участниц! Своими успехами вы вносите весомый вклад в популяризацию физики. Уверен, что у вас есть все шансы сыграть значимую роль в достижении технологического лидерства нашей страны», – сказал Сергей Кравцов.

Золотые медали получили:

•Михаил Аронов (Физтех-лицей имени П.Л.Капицы, г. Долгопрудный, Московская область),
•Григорий Гречкин (школа Центра педагогического мастерства, г. Москва),
•Иван Лукин (Физтех-лицей имени П.Л.Капицы, г. Долгопрудный, Московская область).

Серебряные медали:

•Егор Кривощеков (Лицей №124, Алтайский край),
•Павел Руковчук (Физтех-лицей имени П.Л.Капицы, г. Долгопрудный, Московская область).

Международная олимпиада по физике – это ежегодный международный интеллектуальный турнир для учащихся средних школ.

В 2025 году состязание объединило более 400 участников из 87 стран мира.