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Взрыв в доме на Блинова мог произойти во время ремонта квартиры

Новости
Сразу в двух саратовских пабликах несколько пользователей в качестве возможной причины взрыва в доме на улице Блинова назвали проведение ремонтных работ в одной из квартир и использование газового баллона.


В чате паблика "Саратов. Жесть"пользователь Валентина сообщает:
"На 8 этаже делали ремонт. Газовые баллоны используют , когда делают натяжные потолки".
" Обсуждали с родственниками, которые живут в доме, где произошел взрыв, говорят, что в одной из квартиры сверху как раз ремонт делали , и скорее всего с баллоном что-то не то сделали, когда потолок пытались натянуть и из-за этого произошла трагедия", - рассказала участница по имени Марина в чате канала «Саратов: Открылось/Закрылось».

Напомним , 25 июля на улице Блинова, 2 произошел взрыв газо-воздушной смеси, в результате которого погибли 7 человек, 18 пострадали, о судьбе ещё 10 человек пока ничего неизвестно.
Следственным отделом по Ленинскому району Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает региональное СУ СКР. В Саратове продолжается работа следователей и криминалистов регионального следственного комитета на месте трагического взрыва бытового газа.