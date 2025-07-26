На данный момент известно уже о семи погибших в результате происшествия на улице Блинова

просмотров: 124

Разборы завалов после взрыва и обрушения части дома на улице Блинова в Саратове ведутся в круглосуточном режиме. Спасатели МЧС России вручную и с помощью тяжелой техники разбирают обломки и вывозят строительный мусор.По уточнённым данным, семь человек погибли, 18 пострадали. До сих пор неизвестна судьба 10 человек, проживающих в этом доме.Семьям погибших в доме на Блинова выплатят по 1 миллиону рублей.О выплате материальной помощи рассказал губернатор Роман Бусаргин. Средства направят из резервного фонда правительства Саратовской области.Пострадавшие также получат необходимую поддержку.Оценку ущерба проведут специалисты после аварийно-спасательных работ.Для пострадавших граждан организована работа штаба по вопросам восстановления документовКак сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале, прием будет начат уже завтра на базе 103 школы:«С 10:00 в воскресенье, 27 июля, будут работать специалисты ЗАГС, налоговой, паспортной служб, военкомата, социального фонда, прокуратуры, комитета социальной защиты. Курировать это направление поручено главе города Михаилу Исаеву.Кроме того, как только появится возможность, экспертная организация приступит к обследованию дома, чтобы оценить состояние сохранившихся конструкций. После полного завершения разбора завалов начнется оценка ущерба. Всем пострадавшим окажем всю необходимую помощь, в том числе материальную. Ранее принято решение оказать материальную помощь семьям погибших в размере 1 миллиона рублей в дополнение к другим мерам поддержки.На данный момент все экстренные службы продолжают аварийно-спасательные работы», - подчеркнул глава региона.