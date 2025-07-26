На данный момент известно уже о семи погибших в результате происшествия на улице Блинова
Разборы завалов после взрыва и обрушения части дома на улице Блинова в Саратове ведутся в круглосуточном режиме. Спасатели МЧС России вручную и с помощью тяжелой техники разбирают обломки и вывозят строительный мусор.
По уточнённым данным, семь человек погибли, 18 пострадали. До сих пор неизвестна судьба 10 человек, проживающих в этом доме.
Семьям погибших в доме на Блинова выплатят по 1 миллиону рублей.
О выплате материальной помощи рассказал губернатор Роман Бусаргин. Средства направят из резервного фонда правительства Саратовской области.
Пострадавшие также получат необходимую поддержку.
Оценку ущерба проведут специалисты после аварийно-спасательных работ.
Для пострадавших граждан организована работа штаба по вопросам восстановления документов
Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале, прием будет начат уже завтра на базе 103 школы:
«С 10:00 в воскресенье, 27 июля, будут работать специалисты ЗАГС, налоговой, паспортной служб, военкомата, социального фонда, прокуратуры, комитета социальной защиты. Курировать это направление поручено главе города Михаилу Исаеву.
Кроме того, как только появится возможность, экспертная организация приступит к обследованию дома, чтобы оценить состояние сохранившихся конструкций. После полного завершения разбора завалов начнется оценка ущерба. Всем пострадавшим окажем всю необходимую помощь, в том числе материальную. Ранее принято решение оказать материальную помощь семьям погибших в размере 1 миллиона рублей в дополнение к другим мерам поддержки.
На данный момент все экстренные службы продолжают аварийно-спасательные работы», - подчеркнул глава региона.