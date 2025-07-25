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Трагедия на Блинова: уже известно о шести погибших

Новости
На место катастрофы в Ленинском районе Саратова прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Сейчас в оперативном штабе проходит совещание. В Саратовской области введен режим ЧС.
Трагедия на Блинова: уже известно о шести погибших

Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более 6 часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался.

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по факту хлопка газо-воздушной смеси в многоквартирном доме

По предварительным данным, сегодня, 25 июля 2025 года, в аварийно-диспетчерские службы поступило сообщение о произошедшем хлопке газо-воздушной смеси в многоквартирном доме 2 на улице Блинова. В результате произошло обрушение части здания. Есть погибшие.

Трагедия на Блинова: уже известно о шести погибших

Для координации деятельности уполномоченных служб на место происшествия выехал прокурор района Константин Байкулов.

Установление всех обстоятельств случившегося и соблюдение жилищных прав жильцов находится на контроле прокуратуры.

Трагедия на Блинова: уже известно о шести погибших

По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, на базе пункта временного размещения в 103 школе организовано горячее питание для эвакуированных жильцов дома на улице Блинова. Там же граждане могут обратиться к специалистам по любым вопросам, в том числе по оформлению документов.

Всего на данный момент в штаб обратились 35 человек. Троим понадобилась психологическая помощь. Сейчас с ними работают специалисты.

Для полного размещения людей подготовлена гостиница «Сокол». Доставка туда осуществляется централизованно автобусом.