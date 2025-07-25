Трагедия на Блинова: уже известно о шести погибших

просмотров: 132

Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более 6 часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался.По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по факту хлопка газо-воздушной смеси в многоквартирном домеПо предварительным данным, сегодня, 25 июля 2025 года, в аварийно-диспетчерские службы поступило сообщение о произошедшем хлопке газо-воздушной смеси в многоквартирном доме 2 на улице Блинова. В результате произошло обрушение части здания. Есть погибшие.Для координации деятельности уполномоченных служб на место происшествия выехал прокурор района Константин Байкулов.Установление всех обстоятельств случившегося и соблюдение жилищных прав жильцов находится на контроле прокуратуры.По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, на базе пункта временного размещения в 103 школе организовано горячее питание для эвакуированных жильцов дома на улице Блинова. Там же граждане могут обратиться к специалистам по любым вопросам, в том числе по оформлению документов.Всего на данный момент в штаб обратились 35 человек. Троим понадобилась психологическая помощь. Сейчас с ними работают специалисты.Для полного размещения людей подготовлена гостиница «Сокол». Доставка туда осуществляется централизованно автобусом.