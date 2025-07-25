Двое бойцов СВО из саратовского полка ликвидировали 12 диверсантов

просмотров: 30

Несмотря на численное превосходство врага, наши военнослужащие вступили в бой. В зоне специальной военной операции двое бойцов из саратовского полка одержали победу в неравном бою с противником. Информацию о подвиге наших земляков разместили в телеграм-канале «Неравнодушная сила». На Дзержинском участке фронта два бойца из 1194 мотострелкового полка столкнулись с диверсионно-разведывательной группой противника, состоящей из 12 человек. Несмотря на численное превосходство врага, наши военнослужащие вступили в бой и полностью их уничтожили врагов. На кадрах, которые запечатлел беспилотник мотострелкового полка, можно увидеть двенадцать погибших украинских диверсантов.