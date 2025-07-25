25 июля 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:22 | 25 июля
Двое бойцов СВО из саратовского полка ликвидировали 12 диверсантов
16:30 | 25 июля
В Саратове чествовали лучших представителей журналистского сообщества региона
16:22 | 25 июля
В Екатериновской районной больнице введён в эксплуатацию новый цифровой рентгеновский аппарат
15:30 | 25 июля
Лучшие представители торговой отрасли Саратовской области удостоены государственных наград
14:39 | 25 июля
Руководитель ФАДН Игорь Баринов и всероссийский атаман Виталий Кузнецов посетили расположение казачьего батальона БАРС-15 «Ермак» и наградили отличившихся бойцов
12:33 | 25 июля
Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» стартовал: в центре – сюжетная игра и патриотическое воспитание
11:10 | 25 июля
Ветеран СВО поддержал идею возрождения практики военно-прикладной подготовки
20:30 | 24 июля
Официальный пляж в Ровном доступен для отдыха
20:00 | 24 июля
В Саратовской области сформирована делегация для участия в финале общественного проекта ПФО «МолоТ»
19:18 | 24 июля
Родители энгельсских учеников взяли на контроль ремонтные и строительные работы в школе № 20
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Двое бойцов СВО из саратовского полка ликвидировали 12 диверсантов

Новости
Двое бойцов СВО из саратовского полка ликвидировали 12 диверсантов



Несмотря на численное превосходство врага, наши военнослужащие вступили в бой. В зоне специальной военной операции двое бойцов из саратовского полка одержали победу в неравном бою с противником. Информацию о подвиге наших земляков разместили в телеграм-канале «Неравнодушная сила». На Дзержинском участке фронта два бойца из 1194 мотострелкового полка столкнулись с диверсионно-разведывательной группой противника, состоящей из 12 человек. Несмотря на численное превосходство врага, наши военнослужащие вступили в бой и полностью их уничтожили врагов. На кадрах, которые запечатлел беспилотник мотострелкового полка, можно увидеть двенадцать погибших украинских диверсантов.