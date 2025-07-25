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В Саратове чествовали лучших представителей журналистского сообщества региона

Новости
В Саратове чествовали лучших представителей журналистского сообщества региона




Торжественная церемония награждения лауреатов журналистских премий состоялась 25 июля 2024 года в стенах Саратовской областной универсальной библиотеки. Мероприятие объединило несколько знаковых профессиональных конкурсов, отмечающих вклад медийных работников в развитие регионального информационного пространства.

В 2024 году исполняется 20 лет с момента учреждения губернаторских премий и стипендий в сфере журналистики. За этот период государственную поддержку получили более 160 представителей СМИ.

Почетные награды:
- Ветеран саратовской журналистики Иван Баканов
- Фотокорреспондент Игорь Чижов
- Тележурналисты Степан Ляхов (ГТРК "Саратов") и Инна Фролова ("Саратов 24")

Специальные премии:
Премия имени Александра Никитина за достижения в социальной журналистике вручена Анне Головчинской, шеф-редактору ГТРК "Саратов" с 25-летним профессиональным стажем.

Конкурс муниципальных СМИ:
С 2022 года в регионе проводится уникальный профессиональный конкурс "Лучший руководитель муниципального издания", в котором участвуют редакторы 42 районных газет области. В 2024 году главные награды распределились следующим образом:

Финалисты:
- Валентина Усинова ("Шиханские новости")
- Александра Тупыленко ("Светлые вести")

Победитель:
Анна Бочкарева, генеральный директор ООО "Редакция Базарно-Карабулакской газеты "Вестник района", удостоенная главного приза - "Хрустального жаворонка".

Как отметила первый заместитель министра информации и массовых коммуникаций Нина Ошкина, губернатор Роман Бусаргин уделяет особое внимание развитию региональных СМИ и поддержке журналистского сообщества. Система профессиональных конкурсов и премий способствует повышению качества местной журналистики и сохранению лучших традиций российской медиаиндустрии.