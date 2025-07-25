Лучшие представители торговой отрасли Саратовской области удостоены государственных наград

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26 июля 2024 года в здании Правительства Саратовской области состоялась торжественная церемония награждения работников торговли, приуроченная к профессиональному празднику. Мероприятие прошло с участием руководства региона и отраслевых объединений.- Алексей Никитин, вице-губернатор Саратовской области- Андрей Разборов, министр экономического развития региона- Светлана Курникова, руководитель профсоюзной организации "Торговое единство"За значительный вклад в развитие торговой инфраструктуры региона почетное звание "Почетный работник торговли" было присвоено:- индивидуальным предпринимателям М. Алексашину, С. Жоголевой и И. Чирковой;- директору компании ИП Варзина Е.П. Д. Варзину;- генеральному директору ООО "Магазин-прогресс" Е. Голян.Как отметил министр экономического развития А. Разборов, торговая сфера демонстрирует устойчивую положительную динамику:- Годовой оборот розничной торговли превысил 645 млрд рублей- Объем товарных резервов составляет 40 млрд рублей- Введено в эксплуатацию свыше 100 новых торговых объектов- Доля отрасли в валовом региональном продукте достигла 10,3%- Создано более 700 рабочих местЗа отчетный период 2024 года зафиксирован рост оборота розничной торговли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 284 млрд рублей. Эти данные подтверждают стабильное развитие отрасли и ее значительный вклад в экономику Саратовской области.