25 июля 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:22 | 25 июля
Двое бойцов СВО из саратовского полка ликвидировали 12 диверсантов
16:30 | 25 июля
В Саратове чествовали лучших представителей журналистского сообщества региона
16:22 | 25 июля
В Екатериновской районной больнице введён в эксплуатацию новый цифровой рентгеновский аппарат
15:30 | 25 июля
Лучшие представители торговой отрасли Саратовской области удостоены государственных наград
14:39 | 25 июля
Руководитель ФАДН Игорь Баринов и всероссийский атаман Виталий Кузнецов посетили расположение казачьего батальона БАРС-15 «Ермак» и наградили отличившихся бойцов
12:33 | 25 июля
Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» стартовал: в центре – сюжетная игра и патриотическое воспитание
11:10 | 25 июля
Ветеран СВО поддержал идею возрождения практики военно-прикладной подготовки
20:30 | 24 июля
Официальный пляж в Ровном доступен для отдыха
20:00 | 24 июля
В Саратовской области сформирована делегация для участия в финале общественного проекта ПФО «МолоТ»
19:18 | 24 июля
Родители энгельсских учеников взяли на контроль ремонтные и строительные работы в школе № 20
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Лучшие представители торговой отрасли Саратовской области удостоены государственных наград

Новости
Лучшие представители торговой отрасли Саратовской области удостоены государственных наград


26 июля 2024 года в здании Правительства Саратовской области состоялась торжественная церемония награждения работников торговли, приуроченная к профессиональному празднику. Мероприятие прошло с участием руководства региона и отраслевых объединений.

Состав почетных гостей:
- Алексей Никитин, вице-губернатор Саратовской области
- Андрей Разборов, министр экономического развития региона
- Светлана Курникова, руководитель профсоюзной организации "Торговое единство"

Награждение профессионалов:
За значительный вклад в развитие торговой инфраструктуры региона почетное звание "Почетный работник торговли" было присвоено:
- индивидуальным предпринимателям М. Алексашину, С. Жоголевой и И. Чирковой;
- директору компании ИП Варзина Е.П. Д. Варзину;
- генеральному директору ООО "Магазин-прогресс" Е. Голян.

Экономические показатели отрасли:
Как отметил министр экономического развития А. Разборов, торговая сфера демонстрирует устойчивую положительную динамику:
- Годовой оборот розничной торговли превысил 645 млрд рублей
- Объем товарных резервов составляет 40 млрд рублей
- Введено в эксплуатацию свыше 100 новых торговых объектов
- Доля отрасли в валовом региональном продукте достигла 10,3%
- Создано более 700 рабочих мест

Текущие показатели развития:
За отчетный период 2024 года зафиксирован рост оборота розничной торговли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 284 млрд рублей. Эти данные подтверждают стабильное развитие отрасли и ее значительный вклад в экономику Саратовской области.