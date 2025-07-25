Лучшие представители торговой отрасли Саратовской области удостоены государственных наград
26 июля 2024 года в здании Правительства Саратовской области состоялась торжественная церемония награждения работников торговли, приуроченная к профессиональному празднику. Мероприятие прошло с участием руководства региона и отраслевых объединений.
Состав почетных гостей:
- Алексей Никитин, вице-губернатор Саратовской области
- Андрей Разборов, министр экономического развития региона
- Светлана Курникова, руководитель профсоюзной организации "Торговое единство"
Награждение профессионалов:
За значительный вклад в развитие торговой инфраструктуры региона почетное звание "Почетный работник торговли" было присвоено:
- индивидуальным предпринимателям М. Алексашину, С. Жоголевой и И. Чирковой;
- директору компании ИП Варзина Е.П. Д. Варзину;
- генеральному директору ООО "Магазин-прогресс" Е. Голян.
Экономические показатели отрасли:
Как отметил министр экономического развития А. Разборов, торговая сфера демонстрирует устойчивую положительную динамику:
- Годовой оборот розничной торговли превысил 645 млрд рублей
- Объем товарных резервов составляет 40 млрд рублей
- Введено в эксплуатацию свыше 100 новых торговых объектов
- Доля отрасли в валовом региональном продукте достигла 10,3%
- Создано более 700 рабочих мест
Текущие показатели развития:
За отчетный период 2024 года зафиксирован рост оборота розничной торговли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 284 млрд рублей. Эти данные подтверждают стабильное развитие отрасли и ее значительный вклад в экономику Саратовской области.