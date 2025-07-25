Руководитель ФАДН Игорь Баринов и всероссийский атаман Виталий Кузнецов посетили расположение казачьего батальона БАРС-15 «Ермак» и наградили отличившихся бойцов

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Поздравить бойцов также прибыли:-атаман Волжского казачьего войска Константин Давитьян,-атаман Терского казачьего войска Владимир Савченко,-командование 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады группировки войск «Центр»,-офицеры штаба Всероссийского казачьего общества.«Спасибо за службу, спасибо за то, что вы делаете. Казаки исторически всегда были на самых опасных, самых передовых рубежах, охраняли границу, шли первыми. Тем более, ваше подразделение носит славное имя Ермака. Совместными усилиями мы каждый день будем приближать нашу победу. Наше дело правое, с нами Бог, враг будет разбит», – отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.Руководитель ФАДН также передал в подразделение партию новейших модульных FPV-дронов А9 6000 «Алёша».«Братья, поздравляю с наградами, заслуженными наградами. Мы желаем всем нам общей победы, а вам – домой вернуться живыми и здоровыми. С Богом!» – сказал всероссийский атаман Виталий Кузнецов.Отличившихся казаков отметили наградами 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады группировки войск «Центр», Федерального агентства по делам национальностей и медалями Всероссийского казачьего общества.Также казачий батальон «Ермак» отмечен наградным крестом «За заслуги перед казачеством России» 1 степени.